Analist zag Hoedt vreemde beslissing nemen: "Als je zo'n gespierd lichaam hebt, ga dan in duel met je borstkas"

Wesley Hoedt voelde gisteren de bui al hangen toen hij die strafschopovertreding maakte. Er kwam een zware vloek uit zijn mond toen de ref naar het VAR-scherm ging kijken. Volgens de meeste waarnemers heeft hij de volgende weken ook een probleem.

Als Felice Mazzu van systeem verandert, lijkt Hoedt het slachtoffer te gaan worden. Wesley Hoedt heeft een probleem", denkt ook analist René Vandereycken. "Als Mazzu vanaf nu met vier verdedigers speelt, zie ik geen plek voor de Nederlander. De penaltyfout was dom. Als je zo'n gespierd lichaam hebt als Hoedt, dan ga je in duel met je borstkas - dan is het nooit een overtreding."

"Maar als je natuurlijk duidelijk met je twee gestrekte armen gaat duwen in de rug… Tja, dan is het een strafschop. Hoedt is een speler die graag overtuigend wil overkomen, hij spreekt meestal klare taal. Alleen moet je dan ook wel zélf goed presteren. Lior Refaelov was tijdens het rust­interview ook scherp, maar hij nam wel het voortouw, was gretig en pakte geel met als bedoeling zijn team wakker te schudden."