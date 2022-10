René Vandereycken geeft advies: "Mocht ik Felice Mazzu zijn..."

RSC Anderlecht pakte zondag de volle buit op bezoek bij KV Mechelen nadat het wel eerst op achterstand stond.

René Vandereycken zag dat Felice Mazzu van tactiek wisselde en dat het loonde. “Chapeau voor Felice Mazzu. Veel trainers houden star vast aan hun ideeën. Wel, Mazzu heeft het wel aangedurfd om bij te sturen. Ik weet niet waarom hij dat niet vanaf de start deed, maar hij heeft tenminste aangepast toen het niet liep”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het is nu kijken of Mazzu met Anderlecht op de ingeslagen weg blijft verdergaan. “Je kunt perfect met vier verdedigers blijven spelen, ook als Jan Vertonghen weer inzetbaar is. De formatie zal ook wel afhangen van de tegenstander en de beschikbare spelers, maar op KV Mechelen heeft het in elk geval zijn vruchten afgeworpen.”

Maar Vandereycken heeft ook nog bijzonder advies voor de trainer van Anderlecht. “Hoe dan ook kan deze zege een keerpunt zijn. Dit geeft vertrouwen. Maar mocht ik Mazzu zijn, ik zou wel focussen op de competitie en niet op de Conference League.”