Silva weet dat hij in de fout ging: "De coach en de staf hebben het me duidelijk gemaakt, ik heb het begrepen"

Na vijf opeenvolgende matchen waarin hij niet kon scoren, brak Fabio Silva zondag de ban tegen KV Mechelen. Gelukkig, want net daarvoor was hij niet zo gelukkig toen Mario Stroeykens scoorde na een misser van hemzelf. "Daar ben ik op aangesproken."

Twee keer forceerde Silva zondag de opening, maar twee keer stuitte hij ook op Mechelen-doelman Gaëtan Coucke. Toen Stroeykens zijn tweede binnenduwde, stapte Silva ontgoocheld de andere kant op in plaats van met hem te gaan vieren.

"Ik weet het", zuchtte hij berouwvol op zijn persconferentie voor de match tegen West Ham. "De coach en de staf hebben me erop aangesproken. Het zag er niet goed uit naar de buitenwereld toe. Maar kijk, de twee goals kwamen er nadat ik me twee keer door de defensie vecht en alles geef. Ik was gefrustreerd op mezelf dat ik het niet afmaakte. Dat is mijn ambitie. Ik weet het nu en het zal niet meer gebeuren."

Ik doe zoveel meer dan enkel scoren

Want hij heeft gelijk: het spel van de Portugees bevat zoveel meer dan enkel goals maken. "Uiteraard ben je als spits niet blij als je vijf matchen op rij droog staat. Als spits wil je scoren, maar als je naar mijn wedstrijden kijkt, doe ik zoveel meer. Ik vecht, ik ren, ik maak openingen... Als ik dat doe, ben ik ook heel wat dichter om te scoren."

Met morgen dus West Ham, tegen wie hij vorige week de gelijkmaker had kunnen scoren. "Het was een geweldige redding van Areola. Zoiets kruipt niet in mijn hoofd. Voor mij is het belangrijk dat ik die kans nog afdwing door tussen de twee verdedigers te springen. Of ik het moeilijk had? Mensen in Oekraïne hebben het moeilijk! Ik doe wat ik graag doe: voetballen."