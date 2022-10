Mitrovic blijft dwepen met Anderlecht: "RSCA-fan voor de rest van mijn leven"

Aleksandar Mitrovic maakt het mooie weer bij Fulham, maar zijn ultieme droom is toch om terug te keren naar het Lotto Park.

“Ik wil op een dag opnieuw bij Anderlecht spelen”, zegt Mitrovic aan La Dernière Heure. “Je weet uiteraard nooit hoe een carrière zal verlopen, maar ik zal sowieso RSCA-fan blijven voor de rest van mijn leven.”

Op 31 januari 2018 stond hij al dicht bij een terugkeer naar paarswit. Hij was op Neerpede om te tekenen, maar dat kwam er niet. “Op het laatste moment sprong de deal van Teodorczyk met Udinese af. Ik vond dan heel snel een akkoord met Fulham en deed zelfs op Neerpede via de RSCA-dokter mijn medische testen voor Fulham.”

Dat succesverhaal is ondertussen gekend. 102 doelpunten in 185 wedstrijden. Ook dit seizoen scoorde hij al zes keer in de Premier League.