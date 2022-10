Opvallende mening: "Antwerp moet meer oppassen voor Genk dan voor Club Brugge"

Standard-Antwerp is één van de toppers van dit weekend. Voor Alex Czerniatynski, ex-spits van beide clubs, nog steeds een speciale wedstrijd. Hij ziet de hoogconjunctuur bij The Great Old en waarschuwt hen.

De twee topclubs liggen wel een eindje uit elkaar in de stand. “Een plaats in de top acht zou voor Standard een fantastisch ­resultaat zijn. In Luik hebben ze, in tegenstelling tot in Antwerpen, vooraf geen ambities uitgesproken. Antwerp staat eerste. Ik ken veel supporters die al dromen van de titel. Elk ander ­resultaat zou nu een ont­goocheling zijn", zegt Czernia in GvA.

Antwerp kan zijn palmares dit seizoen weer wat opsmukken. "Twee beker­overwinningen in 65 jaar is te ­mager voor een club met het stamnummer 1. Dit jaar kan het echt lukken, maar ­Antwerp is niet de enige kanshebber. Genk was een van mijn favorieten voor de competitiestart en dat wordt ­bevestigd. Antwerp moet meer voor Genk oppassen dan voor Club Brugge."