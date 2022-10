Invallen in de 83ste minuut: "Dennis Praet krijgt niet genoeg kansen"

Leicester speelde zaterdagmiddag 0-0-gelijk tegen Crystal Palace. Dennis Praet mocht in de 83ste minuut pas invallen.

Geen Torino, maar wel een terugkeer naar Leicester voor Dennis Praet afgelopen zomer. En dat draait niet echt goed uit voor onze landgenoot. “Zelfs Brendan Rodgers was echt verbaasd, toen Dennis zei dat hij wilde blijven”, vertelt Leicester-watcher Jordan Blackwell aan Sporza.

Zelfs het feit dat het niet loopt bij Leicester - ze hebben 5 op 30! - is niet genoeg om Praet kansen te geven. “Enkele seizoen geleden heerste het gevoel bij de fans dat hun ploeg beter speelde met Praet tussen de lijnen. Zeker omdat er automatismen waren met Tielemans en Castagne.”

Vandaag mocht hij invallen voor Tielemans, maar dat is zijn concurrent niet om in de ploeg te geraken. “Dan moet local boy Dewsbury-Hall eruit, want Maddison en Tielemans blijven wel staan, en dat is niet zo evident.”