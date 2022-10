Geen 15 op 15 voor Westerlo, dat realistisch blijft: "Soms krijg je meer dan je verdient, soms minder"

Seraing pakte onverwacht een punt tegen Westerlo (2-2). Onverdiend kon je het niet noemen, maar de Kemphanen konden zich wel voor het hoofd slagen voor de manier waarop de doelpunten werden weggegeven.

Seraing-trainer José Jeunechamps merkte op dat "De Roeck nu wel gefrustreerd zal zijn". De Westerlo-trainer moest er eens om lachen. "Gefrustreerd? Ik ben nooit gefrustreerd”, knipoogde hij naar Jeunechamps. “Ik had wel het gevoel dat er meer in zat. Zonder grote ­kansen hadden we de mogelijkheden om de ­wedstrijd naar ons toe te trekken. Tegen het laag blok van Seraing hadden we het moeilijk om iets te creëren. In het laatste deel van het veld was onze voorzet vaak net niet goed genoeg en waren onze keuzes niet perfect.”

Een historische 15 op 15 werd het dus niet. “We hebben een punt gepakt en zijn vijf ­wedstrijden ongeslagen. 13 op 15 is positief. ­Uiteraard hadden we op meer ­gehoopt, maar we moeten ook ­realistisch blijven. Soms krijg je meer dan je verdient, soms verdien je meer en krijg je de punten niet.”