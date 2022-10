STVV verslaat Sporting Charleroi na matige partij van beide ploegen

In de Jupiler Pro League heeft STVV het thuisduel tegen Sporting Charleroi met 2-1 gewonnen.

De Kanaries kwamen na een verkenningsronde waarin nauwelijks iets te beleven viel onverwacht op voorsprong. Het doelpunt viel zomaar uit de lucht toen Shinji Kagawa een corner rechtstreeks binnen trapte.

Veel vier er buiten een reeks gele kaarten in de eerste helft niet meer te beleven. Okazaki kwam nog het best bij een doelkans, hij kopte een metertje over. Het was wachten tot op het uur vooraleer de bezoekers een echte doelkans bij elkaar voetbalden.

De kopbal van Heymans miste echter de nodige richting. Aan de overkant was het wel prijs. Frank Boya zorgde voor de 2-0 nadat hij de bal op het middenveld afnam van Bager en alleen op doel afstormde. In de blessuretijd scoorde Hosseinzadeh nog de aansluitingstreffer.