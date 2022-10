Didier Lamkel Zé: "Vanaf dag één duidelijk gemaakt aan Marc Overmars"

Didier Lamkel Zé was deze zomer terug bij Royal Antwerp FC, maar maakte een duidelijk statement tegen de clubleiding.

Uiteindelijk belandde hij bij KV Kortrijk, maar eerst moest Didier Lamkel Zé nog terug bij Antwerp passeren. En daar stelde hij meteen zijn eisen aan het clubbestuur.

“Vanaf dag één heb ik aan Marc Overmars duidelijk gemaakt dat ik wilde vertrekken. Ik zette Antwerp voor de keuze: jullie laten mij gaan of ik zet de boel weer op stelten”, klinkt het bij de Kameroener in Sport/Voetbalmagazine.

Al was er nog een andere optie. “Aan de start van de voorbereiding had Mark van Bommel wel nog voorgesteld om aan te sluiten bij de A-kern. Mijn fysieke tests waren goed – op de snelheidsproeven was ik zelfs de beste – maar iemand heeft blijkbaar aan Van Bommel gezegd dat ik geblesseerd was aan de dij.”