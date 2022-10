Journalisten op het WK in Qatar worden beperkt in hun vrijheid

Het WK in Qatar komt heel dichtbij. Voor journalisten wordt het geen gemakkelijk karwei om hun werk te doen als anders.

Het is de Britse krant The Guardian die met het verhaal komt dat Qatar de nodige vereisten stelt aan journalisten die voor het WK in het land neerdalen.

Na de aanvraag van een licentie moeten de journalisten akkoord gaan met enkele extra regels. Zo mogen ze geen beelden brengen die niet rechtstreeks met het voetbal te maken hebben.

Gebouwen van de overheid, huizen of appartementen of verblijven voor arbeidsmigranten mogen niet in beeld gebracht worden, zelfs als de eigenaars hiermee instemmen.

Het mag duidelijk zijn dat Qatar enkel een positief beeld van zichzelf de wereld wil zien rondgaan. In het verleden werden journalisten al opgepakt omdat ze negatief over het land berichtten.