Mechelen verloor nu ook in Gent en ziet staartploegen naderen: "Maar dat gaan we niet doen"

KV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen. Door de nederlaag op bezoek bij Gent en het puntengewin van een aantal ploegen onderin is de kloof met de degradatieplekken opnieuw kleiner geworden.

De coach werd ondertussen ook ontslagen door Malinwa. Toch willen ze bij KV Mechelen nog niet te hard panikeren.

"Opnieuw een verlies, we mogen dit niet accepteren als KV Mechelen. Wanneer je verliest en dan amper kansen creëert, spreek je niet over een goede wedstrijd", aldus doelman Coucke.

Reeksje neerzetten

"Maar het seizoen is nog lang, dus moeten we eens zo snel mogelijk punten pakken en een reeksje proberen neer te zetten."

"Achteruit kijken in de stand is niet wat we van plan zijn. We gaan alles uit de kast moeten halen om de punten thuis te houden tegen Standard."