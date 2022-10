Racing Genk moet opletten: "Ooit komt er een periode dat het ook bij hen tegenzit"

Westerlo maakt een schitterend seizoen door, maar zette toch een kleine misstap met de 2-2 tegen Seraing.

Westerlo slaagde er dit seizoen al in enkele topploegen opzij te zetten. Na het gelijkspel tegen Seraing is een match tegen leider Racing Genk dan ook een geschenk dat uit de hemel valt.

“Het valt me op dat deze ploeg het tegen de mindere ploegen veel moeilijker heeft. Daarom is Genk een welgekomen tegenstander. Ik zie giant killer Westerlo ertoe in staat om ook daar iets te rapen”, vertelt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

“Jonas De Roeck zal net als in Brugge een uitgekiend tactisch plan klaar hebben. Genk staat nu wel op kop, maar de wedstrijd tegen OH Leuven had heel anders kunnen uitdraaien. Het geluk is momenteel aan hun zijde. Oké, dat dwing je enigszins af, maar ooit komt er een periode dat het ook bij Genk eens tegenzit.”