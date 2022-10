Bernd Hollerbach: "Club Brugge heeft zoveel kwaliteiten dat ze je elk moment pijn kunnen doen"

Met tien man werd de STVV woensdagavond logischerwijs verslagen op het veld van Club Brugge.

STVV kon niet stunten op het veld van Club Brugge, zeker niet na de rode kaart van Konaté op het uur. STVV kon Simon Mignolet op de kans van Bocat na weinig bedreigen.

"Het resultaat is duidelijk en logisch, maar we hebben ook onze kansen gehad. Dat eerste doelpunt is owngoal, wat het er zeker niet makkelijker op maakt. Toch kregen we nog kansen, maar de laatste pass ontbrak altijd", zei STVV-trainer Hollerbach achteraf.

"Het is altijd moeilijk om in Brugge te komen spelen, vooral als je zelf niet efficiënt bent en je met een man minder komt te staan. Club Brugge heeft zoveel kwaliteiten dat ze je op elk moment pijn kunnen doen. Het is een teken dat het een geweldig team is. Zelfs na de 1-0 achterstand probeerden we druk te zettenn, maar na de uitsluiting van Konaté was het voorbij", besluit Hollerbach.