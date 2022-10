Chaos compleet: waterkanon stond klaar op Neerpede, spelersbus Anderlecht tijdje vast in Luik door ... gestolen nummerplaat

De wedstrijd tussen Standard en Anderlecht werd vroegtijdig stopgezet. Maar dat betekende niet meteen dat de spelers van paars-wit vroeger dan anders thuis waren, integendeel.

Pure chaos. Meer kunnen we eigenlijk niet vertellen over wat er tijdens en na Standard - Anderlecht allemaal is voorgevallen.

Nummerplaat

Er waren rellen tussen de supporters en ook heel wat tumult. Bij dat tumult werd ook onder meer de nummerplaat van de bus van Anderlecht gestolen.

Daardoor kon de bus niet meteen naar Brussel vertrekken. Ondertussen hadden politiediensten uit voorzorg al een waterkanon geposteerd in Neerpede weet Het Laatste Nieuws te melden. Uiteindelijk kwamen er geen onlusten in Neerpede met supporters.