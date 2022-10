Een sprookjeshuwelijk... dat héél lang op zich liet wachten: "We volgden Vrancken al lang, maar het juiste moment moet zich ook aandienen"

Wouter Vrancken schrijft momenteel een succesverhaal bij KRC Genk. Al moet het gezegd: het leek de processie van Echternach vooraleer de coach een contract tekende in Limburg. Waarom heeft het al die tijd geduurd?

De voorbije seizoenen werd Wouter Vrancken immers met de regelmaat van de klok aan KRC Genk gelinkt. “Het klopt dat we hem al drie jaar volgen, maar het juiste moment moet zich ook aandienen. Wij vonden bijvoorbeeld dat Wouter iemand is die je liefst niet midden in een seizoen laat starten.”

“Bij KV Mechelen heeft hij geduldig en verstandig opgebouwd”, gaat Peter Croonen verder in Het Laatste Nieuws. “Bij ons moet dat ook het geval zijn. In die optiek zou het me bijvoorbeeld verbazen dat er in januari spelers vertrekken die we liever niet willen laten gaan. Iedereen is hier graag.”

We praten momenteel met Wouter Vrancken over een nieuw contract

De voorzitter van de Smurfen heeft zelfs nog een kleine aankondiging in petto. “We zijn momenteel met Vrancken aan het spraken over een nieuw contract. Ik ga nog niet zeggen hoe die verbintenis er precies zal uitzien. We willen hem nog minstens drie à vier seizoenen in Genk houden. Op die manier blokkeren we hem niet als hij op een dag de stap naar het buitenland wil zetten.”