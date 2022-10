Wouter Vrancken kijkt naar Steven Defour bij KV Mechelen: "Ik had het niet gedacht"

Toen Wouter Vrancken vertrok bij KV Mechelen werd Danny Buijs zijn opvolger. Ondertussen is de Nederlander ontslagen en neemt Steven Defour de honneurs waar.

Voor Wouter Vrancken is het een verrassing dat Defour hoofdtrainer werd. “Ik had het niet gedacht, want zelf had hij aangegeven dat hij het nog niet wilde doen”, vertelt Vrancken bij Sporza. “Toen ik beslist had om niet in Mechelen te blijven, zei ik een paar keer al lachend dat het aan Steven was.”

Met zes op zes heeft Defour zijn start niet gemist en de veranderingen zijn volgens Vrancken ook meteen zichtbaar. En dan heeft hij het niet alleen over de resultaten.

“Hij brengt veel dingen terug waarbij de jongens zich goed voelen. Dat is de eerste belangrijke stap in zo'n situatie. En Steven is ook belangrijk voor de fans. Die herkenbaarheid is nodig. Als je de supporters mee hebt, dan kun je iets bereiken.”