"Daarom zat Noa Lang niet in de wedstrijdselectie tegen RSC Anderlecht"

Noa Lang zat een tijdje terug niet in de wedstrijdselectie voor de topper van Club Brugge tegen RSC Anderlecht.

De fans van Club Brugge keken enorm op toen Carl Hoefkens Noa Lang naast de selectie voor de wedstrijd tegen RSC Anderlecht plaatste.

Er kwam redelijk wat protest van de fans, al begreep de andere helft de keuze wel. Het Nieuwsblad meent de echte reden voor de niet-selectie te weten.

“Hoefkens was niet blij met de attitude van Lang na de kwalificatie op het veld van Atlético Madrid”, klinkt het. “In het Metropolitano ging hij niet meevieren met de fans en negeerde hij het verplichte loopnummer voor de bankzitters.”

Noa Lang heeft dringend speelminuten nodig want hij wil, wellicht met het oog op een transfer in januari of volgende zomer, zich op het WK in Qatar in de kijker spelen.