Fabio Silva zat gisteren in... Jan Breydel en nam zelfs selfies met Brugse fans

Opgemerkte verschijning gisteren in Jan Breydel: Fabio Silva, spits van Anderlecht. De van Wolverhampton geleende Portugees kwam er natuurlijk zijn ex-team bekijken.

Fabio Silva probeert alles om het bij Anderlecht te laten draaien, maar ook de Portugees deelt in de malaise. Donderdagavond krijgt hij nog een kans om Anderlecht te plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League tegen FCSB. Woensdagavond had Silva wat vrije tijd en die bracht hij door in... Jan Breydel.

Silva had een ticket aangevraagd om het Champions League-duel tussen Club Brugge en FC Porto bij te wonen. De Portugees deed het uiteraard niet als clubfan, maar eerder als Porto-supporter. Hij speelde er in de jeugd en maakte er ook zijn profdebuut.

Als Anderlechtenaar op de tribunes van Club Brugge zitten lijkt een gewaagde zet. Er waren echter geen problemen. Integendeel, Silva stemde er zelfs mee in om op de foto te gaan met een Brugge-supporter. Respect !