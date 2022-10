Debat van de week: wie speelt volgens u play-off 1? (en dit zijn uw degradanten!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar het degradatiegevaar voor de diverse clubs, zeker nu het onderaan wel héél erg spannend is. En ook u ziet het nog wel spannend worden, want geen enkele ploeg krijgt meer dan 50% van de stemmen achter zich. Play-off 1 Seraing, Oostende, Zulte Waregem of KAS Eupen lijken de grootste kanshebbers voor u te zijn, maar zelfs Anderlecht en Kortrijk zijn niet zeker. Deze week kijken we eens naar de andere kant van het spectrum. Ligt play-off 1 al vast, of krijgen we nog andere teams in de top-4 aan het einde van het seizoen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie speelt play-off 1? Genk (37) Antwerp (33) Club Brugge (29) Union (29) Standard (25) Gent (23) Westerlo (22) OH Leuven (21) Anderlecht (16) Nog een andere ploeg (laat in reacties weten wie)