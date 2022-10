Mist Nacer Chadli het WK? Rode Duivel wordt tegen STVV al snel gewisseld door blessure

Domper voor Nacer Chadli, hij moest tegen Westerlo al snel het veld verlaten met een blessure.

Nacer Chadli keerde in september opnieuw terug naar de Belgische competitie om matchritme op te doen om klaar te raken voor het WK.

Chadli koos voor Westerlo en startte sindsdien in elke match. Hij scoorde ook al één keer en gaf ook een assist en leek steeds beter te worden. Maar in de thuismatch tegen Sint-Truiden liep het al na tien minuten mis.

Chadli greep naar de binnenkant van zijn linkerbil en moest worden vervangen. Hoe ernstig de blessure is, is niet meteen duidelijk en mogelijk komt zijn deelname aan het WK ook in het gevaar.