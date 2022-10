Opvallend: Geen plaats voor Badji in eerste selectie interim-staf van Charleroi

Bij Charleroi hebben ze een week na het ontslag van Edward Still hun eerste selectie bekendgemaakt van de interim-staf onder leiding van Frank Defays. Eén opvallende afwezige...

Na het ontslag van Edward Still heeft de interim-staf onder leiding van Frank Defays zijn eerste selectie bekend gemaakt. Wat opvalt is dat er geen spoor is bij de twintig geselecteerden van Youssouph Badji. De afwezigheid van de Senegalese spits is best opvallend te noemen.

De kans dat hij geblesseerd is, is namelijk zeer klein. Defays vertelde op de persconferentie namelijk dat hij buiten Van Cleemput & Knezevic op een volledig fitte spelerskern beschikt. Het zal dus gaan om een sportieve keuze. Charleroi zit met 1 op 12 totaal niet in een goede vorm en zal zich willen herpakken. Dat kunnen ze morgenavond om 21u doen tegen de tweede in de stand, Antwerp.