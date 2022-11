Oekraïne dient officieel verzoek in om Iran uit te sluiten van WK na onlusten en 'hulp aan Rusland'

De voetbalbond van Oekraïne (UAF) gaat een verzoek indienen om Iran uit te sluiten van het komende WK. Het uitvoerend comité van de UAF kwam maandag bij elkaar en besloot om officiële stappen te zetten om het standpunt kenbaar te maken aan de FIFA, zo meldt de BBC.

Oekraïne doet dat na alle onlusten die in het land ontstonden na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die volgens de lokale politie niet voldeed aan de kledingsvoorschriften in Iran. Ze werd gearresteerd en overleed vervolgens door mishandeling. Op de protesten die volgden trad de oproerpolitie hard op en nog minstens 284 mensen kwamen daarbij om. 14.000 anderen werden gearresteerd.

De manier waarop de Iraanse regering optreedt, is volgens de UAF 'in strijd met de principes en de normen' van de FIFA. Bovendien wijst de UAF op 'de mogelijke betrokkenheid van Iran bij de militaire agressie van Rusland jegens Oekraïne'. Iran ontkent partij te kiezen in de Oekraïne-oorlog, maar neergekomen drones in Oekraïne zouden wel afkomstig zijn uit het land.