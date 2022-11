'Het is nu missie Marokko voor Romelu Lukaku'

De grote missie van Romelu Lukaku is om alsnog het WK te halen. Om het treffen met Marokko te halen, want door die eerste groepswedstrijd kan stilaan een kruis.

Na het oplopen van een nieuwe spierblessure is het echt wel kantje boord voor 'Big Rom'. Recente commentaren van de bondsdokter geven nog wat moed, maar de realiteit is dat spits nummer één van de Rode Duivels wellicht de eerste groepswedstrijd in Qatar niet haalt. Dat heeft de RTBF vernomen bij de Belgische voetbalbond.

Bij de federatie is dus ook het besef doorgesijpeld dat naast de oefenmatchen tegen Iraq en Egypte ook de WK-wedstrijd tegen Canada echt wel in het gedrang komt. De missie van Lukaku en de medische staf van de Rode Duivels richt zich dus vooral op de tweede groepswedstrijd tegen Marokko.

Meer dan drie weken tot België - Marokko

Die zal pas op 27 november afgewerkt worden om 14u Belgische tijd. Lukaku heeft dus nog meer dan drie weken om zich hiervoor klaar te stomen.