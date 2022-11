Roberto Martínez blijft het opnemen voor Eden Hazard: "Ik noem dat luie commentaar, hij speelt op basis van zijn talent"

Roberto Martínez is niet van plan om Eden Hazard te laten vallen. De bondscoach blijft het opnemen voor de (gewezen?) sterspeler van de Rode Duivels.

Martínez verdedigde Hazard onlangs in de Belgische media en doet hetzelfde bij de Britse radiozender talkSPORT. "Eden Hazard kan momenten hebben waarop hij niet op z’n best is. Mensen zeggen soms dat dat door zijn lichaamsgewicht komt of omdat hij te veel vet meedraagt. Wel, hij draagt datzelfde lichaamsvet ook mee wanneer hij het verschil maakt."

"Je moet begrijpen dat hij een speler is die op basis van zijn talent speelt", benadrukt Martínez. "Hij heeft de capaciteiten om spelers één tegen één uit te schakelen. Als hij niet speelt, is het makkelijke commentaar dat hij niet zo scherp is als hij zou moeten zijn. Ik noem dat luie commentaar."

Fan van de mens en de voetballer

Het is dus duidelijk dat de Spanjaard nog altijd grote fan is van zowel de voetballer als de mens Eden Hazard. "Hij is zó getalenteerd, hij is geboren om te voetballen. Hij heeft prachtige menselijke kwaliteiten. De ruimte klaart op als hij ergens binnenkomt."