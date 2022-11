Veldman wil met Anderlecht overwinteren in Europa: "Dat zou in dit seizoen een mooie bonus zijn"

RSC Anderlecht moet morgen winnen op het veld van Silkeborg IF om een vervolg te breien aan het Europese seizoen. Robin Veldman hoopt alvast dat paars-wit de kwalificatie over de streep kan trekken.

Robin Veldman is dan ook niet van plan om vooruit te kijken richting de topwedstrijden tegen Antwerp FC en KRC Genk. "Voor een club als RSC Anderlecht is winnen altijd noodzakelijk", aldus de coach in VTM Nieuws. "We beleven momenteel een lastig seizoen. Doorgaan in de Conference League zou dan ook voor een leuke bonus zorgen."

De Belgische recordkampioen lijkt in Denemarken toch te kunnen rekenen op Yari Verschaeren. "We beslissen pas na de laatste training (vanavond, nvdr.) en in samenspraak met de medische staf of hij zal spelen. Ik ben in elk geval al heel blij dat hij hier bij ons is."