Anderlecht maakt maar beter snel werk van Refaelov: "Contacten met andere Belgische topclub"

Lior Refaelov heeft een aflopend contract bij RSC Anderlecht. En dus is de vraag waar hij volgende seizoen zal spelen.

De 36-jarige speler van RSC Anderlecht is momenteel in gesprek met paars-wit over een mogelijke contractverlenging.

Goede wijn

Maar ondertussen is er ook aandacht van andere ploegen. "Er is contact met een andere Belgische topclub", is de ex-speler van Club Brugge en Antwerp duidelijk bij monde van zijn makelaar Dudu Dahan in Het Laatste Nieuws.

"Er is ook een ploeg uit de VS en eentje uit Israël. Er staan meer clubs in de rij nu hij 36 is dan toen hij 25 was, hij is als goede wijn."