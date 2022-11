Stilaan uitkijken naar Mechelse stadsderby, Racing-fans niet opgezet met regeling: "Te voet maar 700 meter"

Stilaan komt de Mechelse stadsderby in het vizier. Jawel, binnenkort is het weer KV tegen Racing. Jong KV tegen Racing welteverstaan.

Jong KV Mechelen en de eerste ploeg van Racing Mechelen komen dit seizoen beiden uit in tweede nationale A. Op 13 november gaat de Mechelse derby door, in het AFAS-stadion van KV Mechelen. De Racing-supporters moeten de verplaatsing met bussen maken en dat is bij hen in het verkeerde keelgat geschoten.

Regeling voor de veiligheid

"Die moeten een kilometer rijden, terwijl dat te voet maar 700 meter is", vertelt verontwaardigde Racing-fan Bart Pepermans aan Radio 2. "De politie heeft dit beslist, in samenspraak met de burgemeester en de veiligheidsverantwoordelijke van onze ploeg. Ik heb begrip dat die regeling er is voor de veiligheid, maar moet dat per se in een bus voor zo'n kleine afstand?"

Een grote opkomst verwacht Pepermans overigens niet. "Er zijn zo'n 1.100 tickets voor onze supporters en een 22-tal bussen, maar daar zullen we nooit aan geraken. Als het er 250 zijn, dan is dat al veel. Mochten we te voet gaan, zou dat een verdubbeling kunnen zijn. Dit is toch te zot voor woorden?"

Imago

De supporter zit ook in met het imago van zijn club. "Ze zullen wel weer denken: die van Racing komen met bussen, ze gaan het weer moeilijk maken." Volgens hem is op vlak van supportersgedrag veel verbeterd bij stamnummer 24. "Degenen die een probleem zijn, kennen we bij naam en kunnen we aanpakken moest dat nodig zijn."