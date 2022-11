Undav krijgt tegenwoordig zelfs de kans niet om te scoren: "Terugkeren naar België is een mogelijkheid, maar dat is mijn doel"

Deniz Undav heeft tot op heden weinig plezier beleefd aan zijn transfer naar Brighton & Hove Albion. Meer zelfs: de aanvaller sluit een terugkeer naar België niet uit.

Met amper 55 minuten in de Premier League heeft de teller van Deniz Undav als speler van Brighton & Hove Albion allesbehalve overuren moeten maken. “Al gaat het wél goed met me. Ik woon in een mooie stad en we hebben een prima ploeg. Al hoop ik dat er binnenkort meer speelminuten zullen komen.”

De situatie is vandaag immers onhoudbaar voor de 26-jarige aanvaller. “Ik heb geen idee hoe mijn toekomst er de komende maanden zal uitzien”, blijft hij in Het Nieuwsblad op de vlakte. Of een terugkeer naar België of naar Union SG een optie is? Dat is een mogelijkheid. Al blijft het mijn hoofddoel om in Engeland te slagen.”