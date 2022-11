Nu een klepper in Europa voor Union? "Als je me gezegd had dat we mogelijk tegen Barcelona zouden spelen..."

Het is in Europa al een fantastisch verhaal geweest voor Union. Komt er een klepper à la Barcelona uit de bus als tegenstander in de achtste finales?

Senne Lynen geniet er van met volle teugen en is er zeker van dat het sowieso een mooie affiche gaat zijn in de achtste finales. "Of ik al aan het dromen ben over bepaalde tegenstanders? Dromen hoeft bijna niet, want het zijn ongeveer allemaal kleppers. Er zitten leuke ploegen bij."

Wanneer de Unionisten in maart weer in actie komen in de Europa League, zullen er nog wat teams tussenuit zijn. Uiteindelijk blijven enkel de sterksten over. "Als je me twee jaar geleden had gezegd dat we in de achtste finale van de Europa League mogelijk tegen Barcelona zouden spelen, dan zou ik gelachen hebben", kan Lynen amper geloven wat hem en zijn medespelers allemaal overkomt.

Even Europa vergeten

De grote uitdaging bestaat erin om dit alles in een bepaald perspectief te plaatsen en de eerstvolgende maanden het ook op andere fronten goed te blijven doen. "Het is nu heel even Europa vergeten en focussen op de competitie en de beker."