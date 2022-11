Speler uit Jupiler Pro League krijgt rijverbod na ongeval met 1,33 promille in bloed

Jules Van Cleemput, verdediger van Sporting Charleroi, heeft een veroordeling opgelopen in de rechtbank van Sint-Niklaas.

Van Cleemput was met zijn auto tegen een omheining gereden en blies positief. Hij had 1,33 promille in het bloed.

“Ik rij nooit met de wagen als ik iets gedronken heb”, citeert Het Laatste Nieuws Van Cleemput maandag in de politierechtbank. “Maar mijn toenmalige vriendin was onwel geworden, waardoor ik het stuur had overgenomen.”

De rechter hield rekening met het blanco strafblad van Van Cleemput en veroordeelde hem tot een rijberbod van een maand en een geldboete van 1.600 euro, waarvan 400 met uitstel.