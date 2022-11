Arthur Vermeeren heeft indruk gemaakt op Mark Van Bommel: "Als er niemand uit blessure terugkeert, dan komt Tuurtje er opnieuw op"

Arthur Vermeeren krijgt met mondjesmaat zijn kans bij Antwerp. In de bekerwedstrijd tegen SK Beveren kreeg hij zijn eerste basisplaats en hij heeft indruk gemaakt op zijn trainer. Dat hij zondag tegen Club Brugge in de basis start is niet uitgesloten.

“Het is echt mooi om zien hoe hij zich ontwikkeld heeft. Arthur is een ietwat verlegen jongentje, maar hij schuwt de duels niet op training. Stress? Dat heeft hij niet. Hij traint al lang mee bij de A-kern en is aan het niveau gewend. Zijn ploegmakkers weten ook wat ze aan hem hebben. Kwaliteit erkent kwaliteit. Daarom vond ik het knap dat hij gisteren al zo brutaal voetbalde”, vertelde Van Bommel tegenover Gazet van Antwerpen.

Het is nog niet zeker of Ekkelenkamp zondag fit geraakt. Tegelijkertijd viel Scott geblesseerd uit en Nainggolan zit nog steeds in de B-kern. Hij maakt dus een grote kans om zondag er op Jan Breydel bij te zijn in de basis. “Als er niemand uit blessure terugkeert, dan komt Tuurtje er opnieuw op”, klonk Van Bommel zelfverzekerd.

Vermeeren kwam dit seizoen al vijfmaal in actie voor Antwerp en verzamelde daarin 142 minuten.