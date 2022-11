Servië trekt met ex-spelers van Anderlecht, RC Genk, AA Gent, KV Kortrijk en Standard naar Qatar

Servië heeft zijn selectie voor het WK in Qatar bekendgemaakt. De selectie bevat verschillende namen die ooit op de Belgische velden te bewonderen waren.

Aleksandar Mitrovic en Sergej Milinkovic-Savic zijn de bekendste ex-spelers uit de Jupiler Pro League. Mitrovic speelde tussen 2013 en 2015 in de spits bij Anderlecht. Tegenwoordig maakt hij goals voor Fulham in de Premier League. Milinkovic-Savic speelde ooit voor RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Lazio. Milinkovic-Savic is een van de belangrijke pionnen op het Servische middenveld.

Daarnaast speelden ook Vanja Milinkovic-Savic (Torino, ex-Standard), Stefan Mitrovic (Getafe, ex-Kortrijk en -Gent), Filip Mladenovic (Legia Warschau, ex-Standard) en Filip Djuricic (Sampdoria, ex-Anderlecht) ooit in België.

Selectie Servië:

Doelmannen: Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Predrag Rajkovic (Mallorca) en Marko Dmitrovic (FC Sevilla).

Verdedigers: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Srdjan Babic (Almeria), Stefan Mitrovic (Getafe), Filip Mladenovic (Legia Warschau) en Strahinja Erakovic (Rode Ster Belgrado).

Middenvelders: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic (Juventus), Sasa Lukic (Torino), Nemanja Gudelj (FC Sevilla), Ivan Ilic (Hellas Verona), Nemanja Maksimovic (Getafe), Uros Racic (Braga), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona), Nemanja Radonjic (Torino), Marko Grujic (Porto) en Filip Djuricic (Sampdoria).

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus) en Luka Jovic (Fiorentina).