Mbaye Leye blijft hoopvol: "Dat gaat ons in eerste klasse houden"

Zulte Waregem trekt de WK-break in met dertien punten. Daarmee zal het ook in de terugronde nog ferm moeten knokken om erin te blijven. Maar Mbaye Leye? Die gelooft er zeker nog in.

"Vorige week maakten mijn spelers een 2-0 achterstand goed in Mechelen, nu staan ze 2-4 achter en komen ze terug", analyseerde Mbaye Leye na de 5-5 tegen KAS Eupen.

Vechten

"De spelers zijn klaar om ervoor te vechten. Het is die mentaliteit die ons gaat in eerste klasse houden", is hij hoopvol voor de toekomst.

"Er zijn ploegen die verliezen omdat ze zich totaal niet terug in de match kunnen knokken. Dat doen wij wel. Psychologie is belangrijk in het voetbal als prof. Het is jammer dat we niet naast Eupen komen in de stand, maar we gaan er blijven voor knokken."