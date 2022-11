"Nieuwe fans komen niet naar voetbal omdat ze bang zijn om in oorlogstoestanden terecht te komen"

Het Belgische voetbal werd de voorbije weken geregeld geconfronteerd met ongepast gedrag van bepaalde supporters.

Al is er wel een evolutie te zien. Het goede nieuws in heel de situatie is er echter wel. De ‘normale’ fans keuren massaal de acties van enkele heethoofden af. “De echte supporters zijn het nu wel duidelijk beu. Het was vorige week al zo in Gent. Die keren zich steeds vaker massaal tegen de amokmakers”, schrijft Peter Vandenbempt bij Sporza.

“En ook de clubvoorzitters, zoals Ivan De Witte van de week en een emotionele Mehdi Bayat zaterdag, hebben zich fors uitgesproken tegen relschoppers. Dat was in het verleden ook niet altijd het geval.”

Al is het ook tijd voor echte progressie. “Er zijn er nog altijd die geloven in een soort sensibilisering van die mensen, praten met de fans, ze beter betrekken bij het beleid van de club... Ik persoonlijk geloof daar niet in, moet ik eerlijk zeggen.”

Want de echte fans blijven meer en meer weg. “Nieuwe fans misschien ook wel, die nu niet willen komen, omdat ze bang zijn - en ze hebben gelijk - om in dat soort oorlogstoestanden terecht te komen. Zoals in Gent vorige week en voor de wedstrijd bij Charleroi.”