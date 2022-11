Advies voor Paul Gheysens: "Twee of drie kwaliteitsspelers bijhalen"

Royal Antwerp FC pakte zondag een 2-2-gelijkspel op bezoek bij Club Brugge en trekt zo met een goed gevoel de winterstop in.

The Great Old slaagde erin om een 2-0-achterstand nog om te buigen naar een gelijkspel. “Antwerp mag blij zijn dat het met een puntje de winterstop in gaat, want te veel spelers gaven, vooral offensief dan, gisteren niet thuis”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

“Van Stengs en Balikwisha kwam weinig gevaar, Janssen werkte hard maar stond een beetje op een eiland en was blij dat Frey erin kwam. Miyoshi is wel lange tijd out en op Naiggolan wordt niet meer gerekend, zo verlies je ook wel wat kwaliteit.”

Daaruit blijkt volgens Degryse dat er meer nodig is. “Als Van Bommel, maar ook Overmars hun ambitie willen waarmaken en voor de titel willen strijden, dan moet Gheysens hen toch wat geld geven om in januari twee of drie kwaliteitsspelers bij te halen.”