Tim Matthys legt uit waarom het voor Sebastiano Esposito niet lukte bij Anderlecht

Tim Matthys is weg als scout bij Anderlecht, om sportief directeur te worden bij KV Mechelen. Hij komt nog eens terug op het dossier van Sebastiano Esposito.

Anderlecht verwachtte veel van Sebastiano Esposito toen het hem kon huren van Inter Milan, maar dat is eventjes anders uitgedraaid. Hij doet het seizoen niet uit bij Anderlecht en keert terug naar Italië.

Een schril contrast met wat Joshua Zirkzee vorig seizoen presteerde, terwijl Anderlecht min of meer hetzelfde rendement verwacht. “Van Zirkzee hadden we ook verhalen gehoord dat het een lastige jongen zou zijn die niet altijd in de pas zou lopen”, zegt Tim Matthys in De Tribune.

“Maar in een juiste omgeving kunnen jongens toch de klik maken en slagen. Dat was bij Zirkzee het geval en hoopten we ook te zien bij Esposito. Maar dat is helemaal anders uitgedraaid. Ik denk dat hij van in het begin niet zoveel vertrouwen had. Als je dan week na week op de bank zit, wordt het moeilijk voor zulke jongens.”

Bovendien had hij grootste plannen voor zichzelf. “Esposito is met grote verwachtingen naar Anderlecht gekomen. Hij wou zijn carrière echt lanceren. Misschien had hij zich er ook wat te veel van voorgesteld en heeft hij zichzelf daardoor wat te veel druk opgelegd. We hebben ook zijn achtergrond gecheckt, ook bij Romelu Lukaku. Je probeert gewoon een zo compleet mogelijk dossier te hebben. En dan hoop je dat het slaagt, maar dat lukt niet altijd.”