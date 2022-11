Jong Genk in Limburgse derby tegen Lommel SK: "Hoog tijd om punten te pakken"

In de Challenger Pro League staan dit weekend Jong Genk en Lommel SK oog in oog met elkaar.

In de heenwedstrijd was Lommel met 0-3 te sterk, maar ondertussen loopt het bij de tegenstander van Jong Genk niet echt zoals men er had gehoopt.

“In 1B kan iedereen van iedereen winnen”, zegt Jay-Dee Geusens aan Het Belang van Limburg. “Tegen Deinze hebben we de nul gehouden, die lijn moeten we doortrekken en ondertussen proberen om nog iets extra op de mat te leggen.”

Bij Jong Genk is elk punt meer dan welkom. “We moeten nu gewoon met de gas open spelen. Het is hoog tijd om punten te pakken. Als we één keer in de positieve flow zitten, kan er veel. Maar het is aan ons om ons te bewijzen.”

Geusens kijkt ook naar zijn eigen toekomst. “Ik heb nog een contract tot het einde van volgend seizoen. Ik zal positief blijven werken. Ik zou natuurlijk het liefst hier doorbreken, want KRC Genk is mijn club.”