Radja Nainggolan over zijn situatie bij Antwerp: "Ik heb altijd gedaan wat de club van me vroeg"

Radja Nainggolan is op weg naar de uitweg bij Antwerp. Momenteel zit hij bij de B-kern.

"Er is veel gebeurd en het is een moeilijke periode", sprak Radja Nainggolan bij Het Laatste Nieuws. Hij werd na enkele incidenten naar de B-kern gestuurd en Antwerp wil meewerken aan een transfer.

Zelf blijft Nainggolan de situatie relativeren: "Het is iets kleins en ik heb al ergere dingen meegemaakt. Hopelijk wordt alles snel en op de juiste manier afgehandeld. Ik gedraag me nog steeds professioneel en doe altijd wat de club van me vraagt."

De B-kern vond Nainggolan een te zware sanctie: "Maar dat is mijn mening. Bij de B-kern heb ik altijd goed getraind en geprobeerd om de jonge gasten iets bij te brengen. Met sommigen heb ik zelfs een kleine band opgebouwd."

"In het begin zei de club met dat de deur nog op een kier stond, maar nu is die helemaal dicht. Dat begrijp ik niet, want ik heb alles gedaan dat de club van me gevraagd heeft. Dat zal me altijd parten spelen, maar een eerlijke uitleg zal ik nooit krijgen", sloot Nainggolan af.