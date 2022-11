Messi en co slapen in Qatar in studentenkamers omdat ze willen... barbecueën

De selectie van Argentinië heeft sinds de Copa América, een trofee die ze wonnen, een ritueel opgenomen in de voorbereiding van hun matchen. En daarvoor wilden ze de grote luxe van Qatar wel laten liggen.

Sinds de Copa América is het een teamevent geworden om samen te barbecueën. Er werd dan ook 900 kilogram Argentijns vlees meegenomen plus een gerenommeerde specialist-kok. Daarnaast werden ook vijf grills op het vliegtuig gehesen, weet sportkrant Diario Olé. In de luxehotels is het natuurlijk niet toegestaan om even de barbecue op het gazon te zetten en dus verblijven ze op een universiteitscampus. U hoeft u daarbij geen studentenkoten voor te stellen, want zoals alles in Qatar is het ook daar grote luxe. Maar niet zoals in het Hilton natuurlijk.

“De barbecue zorgt voor een sfeer van eenheid, van collectieve chemie", legt bondscoach Lionel Scaloni uit. “Het is een deel van onze Argentijnse cultuur. Ik eet niks liever dan barbecue, maar het gaat verder dan dat. Het gaat om de tijd die we samen spenderen, waarin we met elkaar kunnen praten, lachen, relaxen en ons met elkaar kunnen verbinden.”