Opvallende mening? "Martinez tactisch beter dan Vanhaezebrouck, Preud'homme & co"

Hij werkte al met vele grote coaches en toch heeft hij een erg duidelijke mening over Roberto Martinez.

Moussa El Habchi was al videoanalist bij onder meer de Rode Duivels, de Red Flames, Marokko, Anderlecht en KRC Genk.

Buitengewoon

"Ik heb gewerkt met Vanhaezebrouck en Preud'homme onder meer", getuigt hij in De Zondag over zijn ervaringen.

"Maar Roberto Martinez is tactisch de beste die ik heb leren kennen. Hij is tactisch buitengewoon begaafd", is hij duidelijk.