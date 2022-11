Iké Ugbo kan WK heel goed gebruiken: "Situatie is niet comfortabel"

Iké Ugbo, ex-speler van Racing Genk, staat woensdag met Canada oog in oog met de Rode Duivels.

Een eerste grote vraag is of Ugbo wel degelijk speelminuten zal krijgen op het WK. Bij Troyes loopt het niet echt zoals hij dat zou willen. “Naast de trainingen met Troyes heb ik een individueel programma gevolgd. Mijn huidige situatie is niet comfortabel. Maar één wedstrijd kan zomaar alles veranderen”, zegt hij in Het Belang van Limburg.

Het Canadese voetbal blijft op de sukkel, in de eerste plaats ook naast het veld. Zo werd afgelopen zomer een oefenwedstrijd niet gespeeld. “Vreemde ervaring. Als nieuweling vernam ik daar pas welke problemen er allemaal waren.”

“Zo gaapte er een enorme kloof tussen spelers en bond op het vlak van WK-premies. Verder was er discussie over vliegtickets voor onze families en over onze uitrusting. Die bleek al sinds jaar en dag dezelfde te zijn. Niks speciale kit voor Qatar. De bond werd amateurisme verweten. Alle problemen zijn ook nu nog niet van de baan. Maar de onderhandelingen zitten in de goeie richting.”

Dit WK moet een stukje geschiedenis worden voor Canada. “Het is pas de tweede deelname van Canada aan een WK. De vorige keer was in 1986. Drie nederlagen werden het, niet één keer gescoord. Die eerste zege, dat eerste doelpunt moet er nu komen. Wij willen geschiedenis schrijven.”