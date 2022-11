'Eigenaars Standard gaan in nog een club investeren'

Standard krijgt er binnenkort een zusterclub bij. Dat melden verschillende media.

777 is de eigenaar van Standard. De investeringsmaatschappij uit Miami heeft ook Sevilla (minderheidsaandeelhouder), Genoa, Red Star Paris, Vasco Da Gama en Melbourne Victory in zijn portefeuille zitten.

Daar zou volgens verschillende media, waaronder Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws, een extra club bijkomen. 777 is van plan om de aandelen van Tennor Holdings die ze van Hertha Berlijn in het bezit hebben, over te nemen. Die bezitten momenteel 64,7% van de club.

De raad van bestuur van Hertha en Deutsche Fussball Liga moeten alles wel nog goedkeuren. Als de plannen worden goedgekeurd, zou het gaan om de grootste buitenlandse overname in de geschiedenis van het Duitse voetbal.