Dortmund klaar om te cashen: nog drie ploegen in de running voor middenvelder die meer dan 100 miljoen moet kosten

Het lijkt wel alsof Borussia Dortmund elk jaar één uitgaande monstertransfer kan doen. Vorige zomer vertrok Haaland voor maar 60 miljoen euro naar Manchester City. Daarvoor trok Jadon Sancho voor 85 miljoen euro naar Manchester United, 2 jaar eerder ging Pulisic voor 64 miljoen naar Chelsea en eind 2018 trok Ousmane Dembélé voor maar liefst 140 miljoen naar Barcelona.

Dat transferrecord van 140 miljoen euro wordt wellicht verbroken voor Jude Bellingham. Borussia Dortmund zou immers maar liefst 150 miljoen euro willen ontvangen voor de jonge middenvelder. En hoewel Manchester United altijd in de running lijkt om dure transfers te doen, zijn ze volgens Sky Sport-journalist Florian Plettenberg niet meer in de running.

Wie wel nog in de running zijn voor Bellingham zijn Manchester City, Real Madrid en Liverpool. Jurgen Klopp hengelt al wel even naar de komst van Bellingham die bij Liverpool Jordan Henderson naar de bank kan verwijzen op het middenveld zoals hij dat nu al doet bij de nationale ploeg.

X News #Bellingham: Been told that #MUFC hardly has a chance anymore. Triple fight: Liverpool, City, Real! #LFC & Klopp pushing! But not at any price due to FFP. Price: Up to €150m! JB is LFCs top target for central midfield - next to 2 players from South America. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/8ivToevjAb