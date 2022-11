Moeten Genk-fans vrezen voor winterse leegloop? 'WK-koorts maakt interesse los in Genkse sterkhouders drie én vier"

Wat gaat er deze winter gebeuren met een aantal sterkhouders van KRC Genk? Dat is een van de belangrijkste vragen - ook met oog op een eventuele titel. En het WK helpt misschien niet meteen.

Zowel Mike Trésor (5 goals, 13 assists) als Paul Onuachu (12 goals) zijn heel goed bezig aan het seizoen bij KRC Genk.

En dus gaan ze deze winter ook uiteraard in de belangstelling staan van heel wat buitenlandse (top)teams. Wenkt een wintertransfer? Trésor werd al genoemd in de Premier League, Onuachu staat in de belangstelling van Aston Villa.

Preciado en Arteaga

Ondertussen zijn Preciado en Arteaga aan het schitteren op het WK. En ook daar komt er dus interesse ondertussen.

Braziliaanse media meldden de interesse van Flamengo in Preciado, terwijl Arteaga ondertussen Lazio heeft wakker gemaakt volgens Il Messaggero.