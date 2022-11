Vincent Kompany vraagt om achter de Rode Duivels te staan: "Nu zijn ze aan het worstelen en hebben ze onze hulp nodig"

België verloor met 0-2 van Marokko in hun tweede groepsmatch op het WK. De kritiek op de Rode Duivels groeit en het geloof dat ze zich nog kunnen kwalificeren voor de volgende ronde is flink geslonken.

Vincent Kompany stak zijn voormalige ploegmaten een hart onder de riem. “Dit is het moment om achter ons nationale team te gaan staan. Dit zijn de jongens die zoveel mooie herinneringen hebben gecreëerd voor mensen in ons land.

“Ze worstelen nu. Ze hebben onze hulp nodig. Laten we de haters negeren en ze naar de volgende wedstrijd duwen”, besluit Kompany.

Tough defeat but now is the moment to get behind our national team. Those are the guys who have created so many great memories for people in our country. They are struggling now. They need our help. Let’s ignore the haters and push them to the next game. šŸ‘ŠšŸ¾ #TeamBelgium