Wouter Vandenhaute over nieuwe trainer bij Anderlecht: "Of Roberto Martinez een optie is?"

RSC Anderlecht bereidt het vervolg van het seizoen voor. Het is echter eerst uitkijken wie de nieuwe trainer van paarswit wordt.

Het blijft opvallend stil over de nieuwe trainer van RSC Anderlecht, maar volgens voorzitter Wouter Vandenhaute wordt er achter de schermen druk verder gewerkt.

“Of er een nieuwe trainer in aantocht is? Dat moet je aan Jesper Fredberg vragen”, klinkt het in de voetbalpodcast Mid Mid Mondial. “Hij zit momenteel nog altijd in Denemarken.”

De bondscoach werd al enkele keren genoemd als mogelijke opvolger van Felice Mazzu. “Of Roberto Martinez een optie is? Ik heb geen flauw idee. We zijn bezig met een trainer en we hopen er binnenkort een voor te stellen.”