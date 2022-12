Messi snoept record af van Maradona: "Hij zou heel blij geweest zijn voor me"

Lionel Messi speelde woensdag zijn 22ste wedstrijd op een WK voor Argentinië. Daarmee verbreekt hij het record van Diego Maradona.

Volgens Lionel Messi zou Diego Maradona heel tevreden geweest zijn dat hij dat record verbrak. “Hij heeft me altijd een warm hart toegedragen en was tevreden als de dingen goed voor me gingen”, klinkt het.

Messi wist nog niet lang dat hij dit record van zijn overleden collega kon verbreken. “Ik let zo niet op de statistieken. Maar het is wel geweldig dit te kunnen verwezenlijken.”

Argentinië neemt het in de achtste finales op tegen Australië. “Het eerste deel van de opdracht is nu vervuld. Vanaf nu wordt elke wedstrijd moeilijk”, verwees Messi naar de nederlaag tegen Saoedi-Arabië op de openingsspeeldag.