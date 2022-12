Ze begonnen met 24, er zijn er nog 6 over: deze Jupiler Pro League-spelers maken zich op voor achtste finales (maar zonder basisplaats?)

Het was een indrukwekkend aantal: maar liefst 23 spelers uit de Jupiler Pro League en 1 uit de Challenger Pro League mochten zich klaarmaken voor het WK in Qatar. Na de groepsfase blijft daar nog maar een habbekrats van over.

Onder meer door de uitschakeling van de Rode Duivels vallen er al 5 namen weg (Mignolet, Vanaken, Alderweireld, Vertonghen en Debast). Maar ook Ghana (Odoi, Sowah, Nurudeen en Owusu) en Ecuador (Preciado en Pacho) hadden meerdere spelers uit de Jupiler Pro League mee en liggen er nu uit. Wie zit er wel nog in? Dat zijn er dus nog amper 6, allemaal spelend voor verschillende ploegen en verdeeld over 3 landen. En wellicht zullen die 6 spelers niet al te veel spelen in de achtste finale. Nederland: Vincent Janssen (Antwerp) en Noa Lang (Club Brugge)

Janssen mocht starten tegen Senegal en invallen tegen Qatar maar kon geen potten breken. Tegen de Verenigde Staten start hij wellicht opnieuw op de bank. Noa Lang mocht nog geen minuten maken. Marokko: Selim Amallah (Standard) en Bilal El Khannouss (RC Genk)

Geen feest bij de Rode Duivels maar wel bij Marokko, dat groepswinnaar werd in de groep van België. Amallah mocht twee keer starten maar tegen Canada begon hij op de bank. El Khannouss mocht nog geen minuten maken. De komende opdracht voor Marokko is Spanje. Japan: Ayase Ueda (Cercle Brugge) en Daniel Schmidt (STVV)

Japan is een van dé verrassingen van dit toernooi en daar delen ook twee Jupiler Pro League-spelers in de vreugde. Cercle-spits Ueda mocht tegen Costa Rica starten maar bleef bij de rust alweer in de kleedkamer. Doelman Daniel Schmidt mocht nog niet spelen. De energieke Japanners moeten het opnemen tegen Kroatië © photonews