Dit is ons 'Team van het WK' op speeldag 3

Ook tijdens het WK gaan we na elke speeldag op zoek naar de elf beste spelers van die speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we voor speeldag twee uiteindelijk Epassy, die de nul wist te houden in een historische zege voor Kameroen tegen Brazilië. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. Dest was auteur van een belangrijke assist, Koulibaly van een historisch doelpunt. En Gvardiol zorgde ook voor een beestachtige prestatie achterin. Middenveld Op het middenveld hadden de Mexicaan Chavez, de Nederlander Gakpo of de Ecuadoriaan Caicedo ook niet misstaan. Havertz (2 goals) krijgt de voorkeur op Musiala vanuit Duitse hoek, Tanaka op Doan en Mitoma vanwege een hele wedstrijd gespeeld en gescoord. Ook Mac Allister en Leckie mochten niet ontbreken. Aanval In de aanval kiezen we voor Rashford, die twee keer wist te scoren voor Engeland. Ook Son (1 belangrijke assist) en De Arrascaeta (2 goals) mogen op de flanken. Dat levert dan onderstaand elftal op: