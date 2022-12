Analist vindt afscheid van Hazard op zijn 31ste te vroeg: "Veel oudere spelers op WK presteren nog goed"

Een afscheid van de nationale ploeg op zijn 31ste... Het is niet wat we gehoopt en verwacht hadden voor Eden Hazard. De beste Belgische voetballer aller tijden stopt er te vroeg mee, vindt Marc Degryse.

De ontgoocheling van het WK en over zijn huidige vorm nu hij bij Real Madrid amper speelt, heeft Hazard tot die beslissing gestuurd. “Dit afscheid hoefde nu nog niet", aldus Degryse bij HLN. "Hij is nog jong. Op dit WK presteren veel spelers die nog een pak ouder zijn dan hem. In zijn plaats had ik de deur op een kier laten staan.”

Afwachten wat de komende maanden gaan geven en natuurlijk een nieuwe club zoeken. “Hij moet, wellicht komende zomer pas, een club vinden waar hij weer belangrijk kan zijn. Zo dicht mogelijk bij het niveau van de beste Hazard komen. Maar dat hij er nu al mee stopt, is een beetje toegeven dat hij dat niet meer wordt. Als hij die drive niet meer kan vinden, is het voorbij.”